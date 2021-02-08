Пытки в полиции: случай зафиксировали в Черкасской области

Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Фото: из открытых источников

За подозрение в пытках отстраненно сотрудников Городищенского отдела полиции №2, что в Черкасской области. Расследование ведут в ГБР и Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении сектора коммуникации полиции Черкасской области.

Так, 6 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу за помощью с телесными повреждениями обратился мужчина 1992 года рождения. Там он сообщил об избиении. По его словам, к этому причастны сотрудники полиции.

Было установлено, что мужчину доставили в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Позже он заявил об избиении.

Сейчас сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам истязания. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, начато служебное расследование, а полицейских, которые подозреваются в совершении преступления, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, 24 мая в Кагарлыке правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

2 декабря в суд передали дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке, фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование.

16 ноября ГБР объявило о завершении расследования изнасилования в Кагарлыке, теперь пытки и изнасилование в Кагарлицком отделения полиции будет рассматривать суд.