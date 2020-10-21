На Черкасщине угрожали убийством кандидату на должность главы ОТГ

Угрозы присылал местный житель, недовольный деятельностью кандидата

Угрозы присылал местный житель, недовольный деятельностью кандидата

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила факт угрозы убийством одному из кандидатов на должность председателя Звенигородской объединенной территориальной общины и его близким родственникам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что местный житель через соцсети присылал постоянные угрозы кандидату из-за недовольства его общественно-политической деятельностью.

Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с фактами подтверждения совершения правонарушения.

Продолжаются процессуальные действия и розыскные меры для установления и привлечения к ответственности всех возможных лиц, причастных к посягательствам на субъекта избирательного процесса.

Напомним, сегодня же в Черкассах СБУ выявила присвоение бюджетных средств на ремонте дорог.