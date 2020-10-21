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21 жовтня 2020, 15:29 5

На Вінниччині спіймали на корупції посадовців Подільської митниці

21 жовтня 2020, 15:29 5
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Також перевіряється причетність керівництва митного посту до корупційної діяльності
Також перевіряється причетність керівництва митного посту до корупційної діяльності
Фото: СБУ
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У Вінницькій області співробітники Служби безпеки України викрили схему систематичного отримання неправомірної вигоди, організовану посадовими особами Подільської митниці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ у Вінницькій області.

За даними досудового слідства, оборудку організували двоє головних інспекторів посту "Могилів-Подільський" спільно з митним брокером. Гроші зловмисники вимагали від компаній, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, та фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

За винагороду зловмисники обіцяли клієнтам пришвидшити митне оформлення товарів та штучно мінімізувати відрахування до державного бюджету.

Встановлено, що нелегальний прибуток від корупційної діяльності становив у середньому 80 тисяч гривень на місяць. Діяла схема пів року.

Затримали зловмисників у приміщенні митного посту після отримання хабара від чергового клієнта за безперешкодне ввезення автомобіля і товарів широкого вжитку", - повідомили оперативники.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Запорізькій митниці викрили корупційну схему експорту зерна.

митниця СБУ Схеми гроші правоохоронці
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