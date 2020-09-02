09:49  02 вересня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 2 495 хворих
10:30  02 вересня
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
08:19  02 вересня
Ситуація на Донбасі: в ООС зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 10:42 12

Черкащина увійшла в топ-10 областей за станом виконання ремонту доріг

02 вересня 2020, 10:42 12
Читайте также на русском языке
Область знаходиться на восьмому місці у рейтингу
Область знаходиться на восьмому місці у рейтингу
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Черкаська область за станом виконання ремонту доріг знаходиться у першій десятці – восьме місце серед інших областей України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

На автодорогах державного значення Черкаської області на початок вересня 2020 року верхній шар асфальтобетонного покриття влаштовано вже на 84,6 км", - йдеться у повідомленні.

На цих ділянках виконано найдорожчі та найважчі етапи поточного середнього й капітального ремонтів.

Попереду залишається нанесення розмітки, влаштування узбіч і зупинок, встановлення дорожніх знаків та бар’єрної огорожі ", - повідомили в ОДА.

Після цього відбувається перевірка якості робіт і за умови відсутності зауважень - ділянки здаються в експлуатацію.

Відзначається, що зафіксовані недоліки підрядники зобов’язані виправляти за власний кошт.

Раніше повідомлялось, що на Черкащині представили Стратегію розвитку області на 2021-2027 роки.

Нагадаємо, Зеленський представив кандидата в мери Черкас і обласну команду "Слуги Народу”.

бюджет дороги Черкаська область ремонт доріг ОДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »