Черкащина увійшла в топ-10 областей за станом виконання ремонту доріг

Область знаходиться на восьмому місці у рейтингу

Область знаходиться на восьмому місці у рейтингу

Фото: з відкритих джерел

Черкаська область за станом виконання ремонту доріг знаходиться у першій десятці – восьме місце серед інших областей України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

На автодорогах державного значення Черкаської області на початок вересня 2020 року верхній шар асфальтобетонного покриття влаштовано вже на 84,6 км", - йдеться у повідомленні.

На цих ділянках виконано найдорожчі та найважчі етапи поточного середнього й капітального ремонтів.

Попереду залишається нанесення розмітки, влаштування узбіч і зупинок, встановлення дорожніх знаків та бар’єрної огорожі ", - повідомили в ОДА.

Після цього відбувається перевірка якості робіт і за умови відсутності зауважень - ділянки здаються в експлуатацію.

Відзначається, що зафіксовані недоліки підрядники зобов’язані виправляти за власний кошт.

Раніше повідомлялось, що на Черкащині представили Стратегію розвитку області на 2021-2027 роки.

Нагадаємо, Зеленський представив кандидата в мери Черкас і обласну команду "Слуги Народу”.