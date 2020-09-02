Черкащина увійшла в топ-10 областей за станом виконання ремонту доріг
Черкаська область за станом виконання ремонту доріг знаходиться у першій десятці – восьме місце серед інших областей України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.
На автодорогах державного значення Черкаської області на початок вересня 2020 року верхній шар асфальтобетонного покриття влаштовано вже на 84,6 км", - йдеться у повідомленні.
На цих ділянках виконано найдорожчі та найважчі етапи поточного середнього й капітального ремонтів.
Попереду залишається нанесення розмітки, влаштування узбіч і зупинок, встановлення дорожніх знаків та бар’єрної огорожі ", - повідомили в ОДА.
Після цього відбувається перевірка якості робіт і за умови відсутності зауважень - ділянки здаються в експлуатацію.
Відзначається, що зафіксовані недоліки підрядники зобов’язані виправляти за власний кошт.
Раніше повідомлялось, що на Черкащині представили Стратегію розвитку області на 2021-2027 роки.
Нагадаємо, Зеленський представив кандидата в мери Черкас і обласну команду "Слуги Народу”.