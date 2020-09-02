Черкасчина вошла в топ-10 областей по состоянию выполнения ремонта дорог

Область находится на восьмом месте в рейтинге

Область находится на восьмом месте в рейтинге

Фото: из открытых источников

Черкасская область по состоянию выполнения ремонта дорог находится в первой десятке - восьмое место среди других областей Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

На автодорогах государственного значения в Черкасской области на начало сентября 2020 года верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен уже на 84,6 км", - говорится в сообщении.

На этих участках выполнены самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов.

Впереди остается нанесение разметки, устройство обочин и остановок, установка дорожных знаков и барьерного ограждения ", - сообщили в ОГА.

После этого происходит проверка качества работ и при условии отсутствия замечаний - участки сдаются в эксплуатацию.

Отмечается, что зафиксированые недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет.

Ранее сообщалось, что на Черкасчине представили Стратегию развития области на 2021-2027 годы.

Напомним, Зеленский представил кандидата в мэры Черкасс и областную команду "Слуги Народа”.