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01 вересня 2020, 15:16 2

"Вбивця сидить тут”: у Черкаській міськраді позначили місце ймовірного замовника убивства заступника мера

01 вересня 2020, 15:16 2
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Перед місцем депутата Олексія Романова висить плакат із написом "Вбивця сидить тут, а не у в’язниці”
Перед місцем депутата Олексія Романова висить плакат із написом "Вбивця сидить тут, а не у в’язниці”
Фото: Дзвін
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У президії Черкаської міської ради, “позначили” місце, де сидить депутат Олексій Романов, що входить до лічильної комісії. Його називають ймовірним замовником убивства заступника міського голови Юрія Ботнара.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Дзвін".

Йдеться про нещодавній замах на життя заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. За словами останнього, Олексій Романов може бути одним із замовників убивства, яке попередила СБУ.

Нагадаємо, 13 серпня депутата черкаської міської ради Романова облили "кров`ю".

Згодом, сам Романов прокоментував журналістам, що вважає причетними до "обливання” представників партії "Свобода” і зокрема охоронців заступника мера Юрія Ботнаря.

Черкаси мер заступник убивство депутат
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