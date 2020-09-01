"Убийца сидит здесь”: в Черкасском горсовете обозначили место предполагаемого заказчика убийства заместителя мэра
Перед местом депутата Алексея Романова висит плакат с надписью "Убийца сидит здесь, а не в тюрьме”
Перед местом депутата Алексея Романова висит плакат с надписью "Убийца сидит здесь, а не в тюрьме”
В президиума Черкасского городского совета, “обозначили” место, где сидит депутат Алексей Романов, который входит в счетной комиссии. Его называют вероятным заказчиком убийства заместителя городского головы Юрия Ботнаря.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Дзвін".
Речь идет о недавнем покушении на жизнь заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря. По словам последнего, Алексей Романов может быть одним из заказчиков убийства, которое предупредила СБУ.
Напомним, 13 августа депутата черкасского городского совета Романова облили "кровью".
Впоследствии, сам Романов прокомментировал журналистам, что считает причастными к "обливанию” представителей партии "Свобода” и в частности охранников заместителя мэра Юрия Ботнаря.
"Убийца сидит здесь”: в Черкасском горсовете обозначили место предполагаемого заказчика убийства заместителя мэраВсе новости »
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