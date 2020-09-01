"Убийца сидит здесь”: в Черкасском горсовете обозначили место предполагаемого заказчика убийства заместителя мэра

Перед местом депутата Алексея Романова висит плакат с надписью "Убийца сидит здесь, а не в тюрьме”

Перед местом депутата Алексея Романова висит плакат с надписью "Убийца сидит здесь, а не в тюрьме”

Фото: Дзвін

В президиума Черкасского городского совета, “обозначили” место, где сидит депутат Алексей Романов, который входит в счетной комиссии. Его называют вероятным заказчиком убийства заместителя городского головы Юрия Ботнаря.

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