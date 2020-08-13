"Слуга" "Юзік" може стати мером Кривого Рогу - опитування

Соціологи кажуть, що такий рейтинг Юзіка пов'язаний з образом Зеленського

Соціологи кажуть, що такий рейтинг Юзіка пов'язаний з образом Зеленського

Фото з відкритих джерел

У кандидата від пропрезидентської партії "Слуга народу" Юрія Корявченкова є реальні шанси стати мером рідного міста президента Володимира Зеленського - Кривого Рогу.

Про це свідчить опитування громадської думки, проведеного ГМ "Фонд Інноваційних проєктів" з 5 по 11 серпня 2020 роки, під час якого було опитано 1200 респондентів, повідомляє RegioNews.

Якби вибори міського голови Кривого Рогу відбулися наступної неділі, народний депутат Юрій Корявченков ( "Юзік") отримав би підтримку 26,7% жителів міста. На другому місці чинний голова Юрій Вілкул - 21,4%, а на третьому - лідер партії "Батьківщини" Ольга Бабенко з 12,7%.

Однак 27,8% не визначилися у своїх вподобаннях. Якщо в другий вийдуть Юрій Корявченков і Юрій Вілкул, герой "95 кварталу" має всі шанси на перемогу, оскільки на його користь висловилися 41,7% респондентів, в той час як Юрія Вілкула може підтримати 35,9%.

При цьому 22,4% не бачать у цій парі своїх обранців. Соціологи вважають, що феномен Юзіка полягає в тому, що він не тільки "свій" для жителів Кривого Рогу, а й найбільш тісно пов'язаний з образом глави держави, що все ще користується довірою земляків.

Нагадаємо, наприкінці липня ще одне опитування свідчило, що саме Юрій Вілкул очолив рейтинг виборчих симпатій мешканців Кривого Рогу.