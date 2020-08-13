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13 серпня 2020, 13:40 1

"Слуга" "Юзік" може стати мером Кривого Рогу - опитування

13 серпня 2020, 13:40 1
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Соціологи кажуть, що такий рейтинг Юзіка пов'язаний з образом Зеленського
Соціологи кажуть, що такий рейтинг Юзіка пов'язаний з образом Зеленського
Фото з відкритих джерел
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У кандидата від пропрезидентської партії "Слуга народу" Юрія Корявченкова є реальні шанси стати мером рідного міста президента Володимира Зеленського - Кривого Рогу.

Про це свідчить опитування громадської думки, проведеного ГМ "Фонд Інноваційних проєктів" з 5 по 11 серпня 2020 роки, під час якого було опитано 1200 респондентів, повідомляє RegioNews.

Якби вибори міського голови Кривого Рогу відбулися наступної неділі, народний депутат Юрій Корявченков ( "Юзік") отримав би підтримку 26,7% жителів міста. На другому місці чинний голова Юрій Вілкул - 21,4%, а на третьому - лідер партії "Батьківщини" Ольга Бабенко з 12,7%.

Однак 27,8% не визначилися у своїх вподобаннях. Якщо в другий вийдуть Юрій Корявченков і Юрій Вілкул, герой "95 кварталу" має всі шанси на перемогу, оскільки на його користь висловилися 41,7% респондентів, в той час як Юрія Вілкула може підтримати 35,9%.

При цьому 22,4% не бачать у цій парі своїх обранців. Соціологи вважають, що феномен Юзіка полягає в тому, що він не тільки "свій" для жителів Кривого Рогу, а й найбільш тісно пов'язаний з образом глави держави, що все ще користується довірою земляків.

Нагадаємо, наприкінці липня ще одне опитування свідчило, що саме Юрій Вілкул очолив рейтинг виборчих симпатій мешканців Кривого Рогу.

вибори рейтинг голосування президент мер
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