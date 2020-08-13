Депутаты Черкасского городского совета уволили заместителя мэра Бондаренко

За это решение проголосовали 33 избранники

За это решение проголосовали 33 избранники

Фото: Людмила Бордунос Facebook

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Вычерпно".

Ранее Бордунос сама написала заявление о сложении полномочий, но депутаты несколько сессий не удовлетворяли его. Сегодня на это наконец хватило депутатских голосов.

Кроме того, депутаты не поддержали сложения полномочий секретаря горсовета Ярославом Нищиком. Также он остается депутатом горсовета.

Напомним,16 июня,заместитель городского головы Черкасс Людмила Бордунос написала заявление на увольнение по собственному желанию. Свое решение она обосновала тем, что не хочет больше принимать участие в принятии политиканских решений.

Перед ней, заявление о сложении депутатских полномочий и полномочий секретаря городского совета написал и Ярослав Нищик.