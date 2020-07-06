15:30  06 июля
В Украине стабилизировалась динамика эпидемии коронавируса - Шмыгаль
18:34  06 июля
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы АМКУ
20:32  06 июля
Геннадий Кернес перечислил 1,8 миллиона гривен партии, от которой он пойдет на выборы
UA | RU
UA | RU
06 июля 2020, 19:25 2

Глава Черкасской ОГА Боднар анонсировал увольнение отдельных глав РГА

06 июля 2020, 19:25 2
Читайте також українською мовою
По определению главы области некоторые руководители РГА "заступили за красную линию"
По определению главы области некоторые руководители РГА "заступили за красную линию"
Фото: Главком
Читайте також
українською мовою

Черкасская ОГА проверяет факты недобросовестности отдельных глав местных райгосадминистраций.

Об этом Роман Боднар сказал во время сегодняшней пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на издание Прочерк.

Он рассказал, что в ОГА контролируют деятельность руководителей районов области.

Контроль должен быть обязательно. Уже есть факты "заступа за красную линию". По некоторым головам райгосадминистраций уже некоторые сигналы есть, я об этом им говорил. Сейчас проверяем информацию. Если она подтвердится, возможно, будем принимать некоторые кадровые решения по райгосадминистрациях, – подытожил Боднар.

Напомним, на прошлой неделе председатель Сумской ОГА Роман Грищенко получил выговор от президента Зеленского за неудовлетворительную кадровую политику по подбору председателей РГА в области.

увольнение Черкассы Черкасская область РГА ОГА глава Роман Бондар
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы АМКУ
06 июля 2020, 18:34
В Сумах представили нового заместителя председателя ОГА
06 июля 2020, 18:25
Председатель ХОГА Кучер направил на согласование в Офис президента кандидатуры двоих заместителей
06 июля 2020, 17:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »