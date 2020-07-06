Глава Черкасской ОГА Боднар анонсировал увольнение отдельных глав РГА

По определению главы области некоторые руководители РГА "заступили за красную линию"

По определению главы области некоторые руководители РГА "заступили за красную линию"

Фото: Главком

Об этом Роман Боднар сказал во время сегодняшней пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на издание Прочерк.

Он рассказал, что в ОГА контролируют деятельность руководителей районов области.

Контроль должен быть обязательно. Уже есть факты "заступа за красную линию". По некоторым головам райгосадминистраций уже некоторые сигналы есть, я об этом им говорил. Сейчас проверяем информацию. Если она подтвердится, возможно, будем принимать некоторые кадровые решения по райгосадминистрациях, – подытожил Боднар.

Напомним, на прошлой неделе председатель Сумской ОГА Роман Грищенко получил выговор от президента Зеленского за неудовлетворительную кадровую политику по подбору председателей РГА в области.