Глава Черкасской ОГА Боднар анонсировал увольнение отдельных глав РГА
Черкасская ОГА проверяет факты недобросовестности отдельных глав местных райгосадминистраций.
Об этом Роман Боднар сказал во время сегодняшней пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на издание Прочерк.
Он рассказал, что в ОГА контролируют деятельность руководителей районов области.
Контроль должен быть обязательно. Уже есть факты "заступа за красную линию". По некоторым головам райгосадминистраций уже некоторые сигналы есть, я об этом им говорил. Сейчас проверяем информацию. Если она подтвердится, возможно, будем принимать некоторые кадровые решения по райгосадминистрациях, – подытожил Боднар.
Напомним, на прошлой неделе председатель Сумской ОГА Роман Грищенко получил выговор от президента Зеленского за неудовлетворительную кадровую политику по подбору председателей РГА в области.