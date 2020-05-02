"Черкаси будуть чинити опір”: Анатолій Бондаренко став героєм мемів
RegioNews зібрали найцікавіші меми.
Найбільше жартів викликало те, що Анатолій Бондаренко процитував фразу "Черкаси будуть чинити опір” із військової драми про останній український корабель в Криму.
Конфлікт місцевої влади Черкас із МВС, Кабміном та ОПУ проілюстрували чорно-білою фотографією дітей 90-х років минулого століття.
Також використали кадри з фільмів "Іван Васильович змінює професію” та "Слуга народу”.
Нагадаємо, що міська влада міста Черкаси скасувала частину заборон і обмежень, пов'язаних із епідемією коронавірусу. І це попри те, що Кабмін офіційно продовжив карантин до 11 травня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а Нацполіція відкрила за фактом кримінальне провадження.
У цей же час Анатолій Бондаренко опублікував на особистій Facebook-сторінці скріни смс-листування нібито із заступником керівника ОПУ Сергієм Трофімовим, де той погрожує йому. 2 квітня в ОПУ заперечили факт такого листування й назвали його фейком.
Тим часом джерело "Про Все.ck.ua" оприлюднило інформацію про те, що членів міського виконкому Черкас визвали на допити. Повістки отримали сам очільник міста Анатолій Бондаренко, заступник міського голови Ігор Волошин та секретар Ярослав Нищик.
Як писали RegioNews раніше, очільник Черкас Анатолій Бондаренко у відповідь на заяву ОПУ про те, що його переписка із заступником керівника Офісу - це фейк, звинуватив Володимира Зеленського та його оточення у корупції.
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