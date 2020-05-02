"Черкассы будут сопротивляться”: Анатолий Бондаренко стал героем мемов

Противостояние городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко с главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским из-за самопроизвольного ослабление карантина в городе стало темой для народного творчества

Фото с Facebook-страницы

Противостояние городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко с главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским из-за самопроизвольного ослабление карантина в городе стало темой для народного творчества

RegioNews собрали самые интересные мемы.

Больше всего шуток вызвало то, что Анатолий Бондаренко процитировал фразу "Черкассы будут сопротивляться” из военной драмы о последнем украинском корабле в Крыму.

Конфликт местной власти Черкасс с МВД, Кабмином и ОПУ проиллюстрировали черно-белой фотографией детей 90-х годов прошлого века.

Также использованы кадры из фильмов "Иван Васильевич меняет профессию” и "Слуга народа”.

Напомним, что городская власть города Черкассы отменил часть запретов и ограничений, связанных с эпидемией коронавирус. И это несмотря на то, что Кабмин официально продлил карантин до 11 мая. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а Нацполиция открыла по факту уголовное производство.

В это же время Анатолий Бондаренко опубликовал на личной Facebook-странице скрины смс-переписки якобы с заместителем руководителя ОПУ Сергеем Трофимовым, где тот угрожает ему. 2 апреля в ОПУ отрицали факт такой переписки и назвали его фейком.

Тем временем источник "Про Все.ck.ua." обнародовал информацию о том, что членов городского исполкома Черкасс вызвали на допросы. Повестки получили сам глава города Анатолий Бондаренко, его заместитель Игорь Волошин и секретарь Ярослав Нищик.

Как писали RegioNews ранее, председатель Черкасс Анатолий Бондаренко в ответ на заявление ОПУ о том, что его переписка с заместителем руководителя Офиса - это фейк, обвинил Владимира Зеленского и его окружение в коррупции.