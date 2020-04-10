У Дніпропетровській області медики усю ніч рятували жінку, інфіковану COVID-19. Через пандемію коронавірусу в регіоні також почали закриватися лікарні

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У Дніпропетровській області медики усю ніч рятували жінку, інфіковану COVID-19. Через пандемію коронавірусу в регіоні також почали закриватися лікарні

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Станом на 10 квітня у Дніпропетровській області відомо про 52 хворих на коронавірус. За добу нових випадків інфікування коронавірусом не виявлено. За словами директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерія Сердюка, перевірили 165 мешканців, які мають підозри на коронавірус. На результати лабораторних ПЛР-досліджень очікують ще 16 людей.

Позитивні результати отримали троє мешканців Кам’янського, по одному – Павлограду та Петропавлівки та одразу п’ять жителів Першотравенська.

У Першотравенську ситуація з інфікуванням COVID-19 наближається до небезпечної. На в'їзді в місто встановили блокпост. А днями голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив, що коронавірус розповсюдився регіоном через зібрання вірян церкви "Нове покоління”.

9 квітня до обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова у Дніпрі госпіталізували містянку з Першотравенська, хвору на атипову пневмонію.

"Жінка доставлена з Першотравенська вчора о 18:40, на дев'ятий день хвороби з тяжкою дихальною недостатністю. Насичення крові киснем всього 69% - загрозливий стан. Діагноз коронавирусной інфекції підтверджено методом ПЛР в той же день. Всю ніч в реанімації рятували життя”, - сказав головний лікар Дніпропетровської ОКЛ ім. І.І. Мечнікова Сергій Риженко.

Додав, що до медзакладу доправили також жінку з тяжкою вірусною пневмонією, яка 8 квітня народила здорову дитину.

Тим часом Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги зачинили на карантин: у однієї із медсестер закладу лабораторно підтвердили COVID-19. Жінці запропонували здати аналізи тому, що її дочка контактувала із COVID-позитивним містянином, з яким разом навчалася у біблійній школі Першотравенська. Результат виявився позитивним, хоча хвороба у медпрацівниці протікала безсимптомно, повідомляє рetropavlivka.city.

Нагадаємо, що станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, у Дніпропетровській області 9 квітня виявили 6 нових випадків інфікування коронавірусом.