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26 марта 2020, 18:43 3

В Черкасской области жителей пугают фейки о COVID-19

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26 марта 2020, 18:43 3
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В Черкасской области среди местных жителей распространяют ложную информацию об эпидемии COVID-19 и карантине, которая заставляет людей паниковать
Фото: Pixabay
В Черкасской области среди местных жителей распространяют ложную информацию об эпидемии COVID-19 и карантине, которая заставляет людей паниковать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Урядовый курьер”.

Работники Нацполиции в Черкасской области по состоянию на 26 марта уже обнаружили 170 фейков о коронавирусе, которые жители области разместили в соцсетях. Некоторые делали это, не осознавая последствий, а некоторые - на заказ пророссийских провокаторов.

Со всеми правонарушителями сотрудники киберполиции провели разъяснительную работу. 45 из них согласилась удалить ложные данные. Других могут привлечь к административной ответственности.

Как писали RegioNews, сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, который по заданию российских кураторов распространил фейк о жестоком обращении с больным коронавируссом в маршрутном такси Винницы.


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