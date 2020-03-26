В Черкасской области жителей пугают фейки о COVID-19

В Черкасской области среди местных жителей распространяют ложную информацию об эпидемии COVID-19 и карантине, которая заставляет людей паниковать

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В Черкасской области среди местных жителей распространяют ложную информацию об эпидемии COVID-19 и карантине, которая заставляет людей паниковать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Урядовый курьер”.

Работники Нацполиции в Черкасской области по состоянию на 26 марта уже обнаружили 170 фейков о коронавирусе, которые жители области разместили в соцсетях. Некоторые делали это, не осознавая последствий, а некоторые - на заказ пророссийских провокаторов.

Со всеми правонарушителями сотрудники киберполиции провели разъяснительную работу. 45 из них согласилась удалить ложные данные. Других могут привлечь к административной ответственности.

Как писали RegioNews, сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, который по заданию российских кураторов распространил фейк о жестоком обращении с больным коронавируссом в маршрутном такси Винницы.