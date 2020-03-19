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19 марта 2020, 10:54 3

Черкасский городской совет собрался на закрытое заседание

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19 марта 2020, 10:54 3
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19 марта в 10:00 началось заседание Черкасского городского совета с ограниченным доступом, который ввели из-за эпидемии коронавируса в Украине
Фото: Черкасский горсовет
19 марта в 10:00 началось заседание Черкасского городского совета с ограниченным доступом, который ввели из-за эпидемии коронавируса в Украине

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт городского совета.

На семьдесят девятом пленарном заседании второй сессии горсовета депутаты рассмотрят земельные вопросы.

Заседание проходит в присутствии отдела по вопросам работы совета, докладчиков, юридической службы, главного специалиста отдела информационных технологий, пресс-службы городского совета.

Как сообщали RegioNews ранее, исполком в Черкассах ввел в городе карантин с 12 марта по 3 апреля.


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