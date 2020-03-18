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18 березня 2020, 14:40 9

Задушив дітей і повісився сам: з'явилися деталі групового вбивства на Черкащині

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18 березня 2020, 14:40 9
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30-річний Іван, мешканець села Придніпровське Чорнобаївського району, за попередньою версією слідства 17 березня задушив своїх трьох дітей, а потім сам наклав на себе руки
Фото: Pixabay
30-річний Іван, мешканець села Придніпровське Чорнобаївського району, за попередньою версією слідства 17 березня задушив своїх трьох дітей, а потім сам наклав на себе руки

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Рідний край”.

17 березня зранку до правоохоронців звернулася жителька села Марія. Вона повернулася з ферми, де працювала разом із дочкою та виявила неживими трьох онуків: 10-річного Юрія, 8-річну Софію та 5-річну дівчинку. На місце події прибула слідчо-оперативна група та виявила у сараї повішеним батька дітей 30-річного Івана. За попередньою версією слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння вбив дітей, а потім повісився сам.

"Батька не було кілька місяців дома, повернувся, ніби сюди. Задушив трьох діток і повісився сам. Схоже, що в нього була біла гарячка. Вибрав момент, коли не було жінки і її матері”, - розповіла мешканка села, в якому сталася трагедія, Оксана Черепанська.

У сільській раді говорять, що родина стояла на обліку через зловживання спиртними напоями. З ними проводили бесіди.

"Він із ними, їхній батько, практично не проживав. Вони то сварилися, то мирилися. Вони часто сварилися, тому що він часто вживав спиртні напої. Я з ним проводила бесіду. Вони перебували минулого року на обліку, але вони виправилися впринципі. Я порахувала, що в них немає таких великих проблем. Вони виправилися. Вони пішли всі на роботу”, - прокоментувала ситуацію Олена Тесейко, соцпрацівниця Чорнобаївського райцентру сім’ї та молоді.

Зараз у справі триває слідство.

Як писали RegioNews раніше, повідомлення про те, що у приватному будинку лежать троє дітей без ознак життя правоохоронці отримали 17 березня о 9:00.


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