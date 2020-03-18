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18 марта 2020, 14:40 7

Задушил детей и повесился сам: появились детали группового убийства в Черкасской области

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18 марта 2020, 14:40 7
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30-летний Иван, житель села Приднепровское Чернобаевского района, по предварительной версии следствия 17 марта задушил своих трех детей, а потом сам наложил на себя руки
Фото: Pixabay
30-летний Иван, житель села Приднепровское Чернобаевского района, по предварительной версии следствия 17 марта задушил своих трех детей, а потом сам наложил на себя руки

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Родной край”.

17 марта утром к правоохранителям обратилась жительница села Мария. Она вернулась с фермы, где работала вместе с дочерью, и обнаружила неживыми троих внуков: 10-летнего Юрия, 8-летнюю Софию и 5-летнюю девочку. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и обнаружила в сарае повешенным отца детей 30-летнего Ивана. По предварительной версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил детей, а затем повесился сам.

"Отца не было несколько месяцев дома, вернулся, будто сюда. Задушил троих детей и повесился сам. Похоже, что у него была белая горячка. Выбрал момент, когда не было жены и ее матери”, - рассказала жительница села, в котором произошла трагедия, Оксана Черепанская.

В сельском совете говорят, что семья стояла на учете из-за злоупотребление спиртными напитками. С ними проводили беседы.

"Он с ними, их отец, практически не проживал. Они то ссорились, то мирились. Они часто ссорились, потому что он часто употреблял спиртные напитки. Я с ним проводила беседу. Они находились в прошлом году на учете, но они исправились впринципе. Я посчитала, что в них нет таких больших проблем. Они исправились. Они вышли все на работу”, - прокомментировала ситуацию Елена Тесейко, соцработник Чернобаевского райцентра семьи и молодежи.

Сейчас по делу ведется следствие.

Как писали RegioNews ранее, сообщение о том, что в частном доме лежат трое детей без признаков жизни правоохранители получили 17 марта в 9:00.


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