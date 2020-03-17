14:44  17 березня
В Україні закривають вокзали
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 18:30 4

У Черкасах вводять транспортні обмеження через карантин: подробиці

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 18:30 4
Читайте также на русском языке
У Черкасах місцева влада буде регулювати кількість громадського транспорту через епідемію коронавірусу
У Черкасах місцева влада буде регулювати кількість громадського транспорту через епідемію коронавірусу

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на місцеве джерело 18000.

Виконком Черкас надав департаменту ЖКГ повноваження встановлювати кількість рухомого складу на маршрутах, час його роботи і інтервал руху.

Нагадаємо, що в Черкасах вже дезінфікують громадській транспорт.

Як інформували RegioNews раніше, виконком у Черкасах запровадив у місті карантин з 12 березня по 3 квітня.


карантин Коронавирус Черкасская область
У Києві осіб без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт
17 березня 2020, 16:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Останні Популярні
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва
17 березня 2020, 15:40
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »