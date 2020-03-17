У Черкасах вводять транспортні обмеження через карантин: подробиці

У Черкасах місцева влада буде регулювати кількість громадського транспорту через епідемію коронавірусу

У Черкасах місцева влада буде регулювати кількість громадського транспорту через епідемію коронавірусу

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на місцеве джерело 18000.

Виконком Черкас надав департаменту ЖКГ повноваження встановлювати кількість рухомого складу на маршрутах, час його роботи і інтервал руху.

Нагадаємо, що в Черкасах вже дезінфікують громадській транспорт.

Як інформували RegioNews раніше, виконком у Черкасах запровадив у місті карантин з 12 березня по 3 квітня.