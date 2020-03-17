В Черкассах вводят транспортные ограничения из-за карантина: подробности

В Черкассах местная власть будет регулировать количество общественного транспорта из-за эпидемии коронавирус

В Черкассах местная власть будет регулировать количество общественного транспорта из-за эпидемии коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник 18000.

Исполком Черкасс предоставил департаменту ЖКХ полномочия устанавливать количество подвижного состава на маршрутах, время его работы и интервал движения.

Напомним, что в Черкассах уже дезинфицируют общественный транспорт.

Как информировали RegioNews ранее, исполком в Черкассах ввел в городе карантин с 12 марта по 3 апреля.