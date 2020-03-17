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17 марта 2020, 18:30 4

В Черкассах вводят транспортные ограничения из-за карантина: подробности

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17 марта 2020, 18:30 4
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В Черкассах местная власть будет регулировать количество общественного транспорта из-за эпидемии коронавирус
В Черкассах местная власть будет регулировать количество общественного транспорта из-за эпидемии коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник 18000.

Исполком Черкасс предоставил департаменту ЖКХ полномочия устанавливать количество подвижного состава на маршрутах, время его работы и интервал движения.

Напомним, что в Черкассах уже дезинфицируют общественный транспорт.

Как информировали RegioNews ранее, исполком в Черкассах ввел в городе карантин с 12 марта по 3 апреля.


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