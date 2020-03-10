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10 березня 2020, 17:58 1

У Черкасах оштрафували депутата облради

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10 березня 2020, 17:58 1
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Депутата Черкаської обласної ради притягнули до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації
Фото: Pixabay
Депутата Черкаської обласної ради притягнули до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації

Про це інформують RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

Депутату Черкаської облради інкримінували порушення вимог фінансового контролю. Він несвоєчасно, без поважних причин подав щорічну електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав посадовця винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав стягнення у вигляді штрафу в 850 гривень.

Як повідомляли RegioNews раніше, після скандального привітання жінок у сесійній залі облради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату, заступницю голови та начальника управління культури області. Тоді депутати облради викликали прямо до сесійної зали дівчат у відвертому вбранні, які розважали їх танцями.


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