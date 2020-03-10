В Черкассах оштрафовали депутата облсовета

Депутата Черкасского областного совета привлекли к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации

Фото: Pixabay

Депутата Черкасского областного совета привлекли к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Черкасской области.

Депутату Черкасского облсовета инкриминировали нарушение требований финансового контроля. Он несвоевременно, без уважительных причин подал ежегодную электронную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год по форме, определяемой Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Сосновский районный суд города Черкассы признал чиновника виновным в совершении административного правонарушения и наложил взыскание в виде штрафа в 850 гривен.

Как сообщали RegioNews ранее, после скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата, заместителя главы и начальника управления культуры области. Тогда депутаты облсовета вызвали прямо в сессионный зал девушек в откровенном наряде, которые развлекали их танцами.