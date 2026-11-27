Били, чтобы подписал повестку в ТЦК: на Буковине будут судить троих мужчин
На Буковине в суд направили дело в отношении трех мужчин, обвиняемых в пытках военнообязанного из-за отказа подписать повестку
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, инцидент произошел 30 июля 2022 года. Мужчину доставили в городской территориальный центр комплектования для проверки военно-учетных документов.
После того, как он отказался подписывать повестку, двое военнослужащих ТЦК и руководитель общественного формирования начали его избивать, угрожать и унижать, пытаясь вынудить выполнить требование.
Даже после того, как мужчина подписал повестку, один из фигурантов продолжил наносить ему удары. По заключению экспертизы, потерпевший получил легкие телесные повреждения.
Один из обвиняемых находится в международном розыске
По информации прокуратуры, один из военнослужащих в декабре 2023 года уехал в Румынию и, по данным следствия, скрывается от правоохранителей и суда. В апреле 2026 года он был объявлен в государственный и международный розыск. Дело по нему будут рассматриваться заочно.
Два других обвиняемых находятся под домашним арестом.
Действия всех троих мужчин квалифицировали по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
В настоящее время обвинительный акт направили в суд. Вину обвиняемых должен установить суд.
Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что больше всего жалоб на возможные нарушения прав граждан во время мобилизации со стороны работников ТЦК и СП поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей.
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