Фото: ДСНС

У селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області внаслідок російської атаки постраждали четверо людей, серед них — дитина. Ворожий безпілотник зруйнував два житлові будинки, після влучання виникли пожежі

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Під час рятувальної операції надзвичайники врятували жінку, яка опинилася під завалами після влучання російського БпЛА.

Ще двох людей, зокрема дитину, з-під уламків допомогли витягнути місцеві мешканці.

Пожежі на місці атаки вже ліквідували.

Водночас аварійно-рятувальні роботи тривають: фахівці ДСНС розбирають завали та проливають конструкції, щоб запобігти повторному займанню.

Нагадаємо, що у Печерському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника в недобудовану будівлю постраждав 22-річний чоловік. Вибухова хвиля також пошкодила вікна у розташованому поруч житловому будинку.