Фото: ДСНС

Увечері 18 листопада російські війська атакували безпілотниками місто Чугуїв на Харківщині. Два дрони влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок, частково зруйнувавши його конструкції та сходову клітину між шостим і сьомим поверхами

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, перше влучання припало на технічний поверх багатоповерхівки. Після цього на горищі виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Другий безпілотник влучив у сходову клітину одного з під'їздів між шостим і сьомим поверхами. Унаслідок удару частково зруйновано конструкції будівлі.

Спочатку повідомлялося про двох поранених — 75-річну жінку та 60-річного чоловіка.

Чоловіка госпіталізували. Згодом рятувальники деблокували з пошкодженого будинку ще одну постраждалу — 77-річну жінку. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес та надали необхідну допомогу.

Загалом із верхніх поверхів будинку врятували п'ятьох людей. Також внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі.

За даними ДСНС, через російські удари виникли три осередки пожеж, які оперативно ліквідували. На місці продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Нагадаємо, що у селі Нові Петрівці Вишгородського району внаслідок російської атаки постраждали четверо людей, серед них — дитина. Ворожий безпілотник зруйнував два житлові будинки, після влучання виникли пожежі.