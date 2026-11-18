Фото: ДТЕК

У Києві запрацював новий сервіс від ДТЕК та Національної платформи ОСББ, який має прискорити реагування на аварійні відключення електроенергії у багатоквартирних будинках

Про це повідомили в ДТЕК, передає RegioNews.

Після подання заявки Національна платформа ОСББ перевірить інформацію, за потреби уточнить обставини аварії та передасть звернення енергетикам. Підтверджені заявки отримуватимуть найвищий пріоритет під час опрацювання.

Такий механізм має допомогти швидше визначати причину відсутності електроенергії — з'ясовувати, чи сталася аварія в мережах ДТЕК, чи проблема виникла безпосередньо всередині будинку.

Це дозволить оперативніше залучати фахівців, відповідальних за усунення несправності.

Як подати заявку про відсутність світла?

Для цього представнику будинку потрібно:

Пройти перевірку в Telegram-боті як представник ОСББ, ЖБК або керуючої компанії. За отриманим посиланням приєднатися до закритої групи Національної платформи ОСББ. У гілці свого району натиснути "Подати заявку" та відповісти на запитання чат-бота.

У ДТЕК також зазначили, що супровід звернення не обмежуватиметься одним виїздом аварійної бригади. Якщо для усунення несправності знадобиться більше часу або повторний виїзд, фахівець компанії підтримуватиме зв'язок із представником будинку та Національною платформою ОСББ до відновлення електропостачання.

Нагадаємо, що в Україні 18 листопада продовжать діяти обмеження електроенергії. Причина - наслідки російських атак.