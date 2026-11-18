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Вищий антикорупційний суд 18 листопада оголосив вирок колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів України та його дружині. Їх визнали винними у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди на загальну суму 3,7 млн доларів та 10,8 млн євро

Про це повідомили у САП, передає RegioNews.

Колишньому посадовцю призначили 12 років позбавлення волі. Крім того, його позбавили права обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років та постановили конфіскувати все належне йому майно.

Його дружину засудили до 10 років ув'язнення. Вона також не зможе обіймати певні посади протягом трьох років, а її майно підлягає конфіскації.

Суд визнав ексголову Держлісагентства винним за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, а його дружину — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Окрім основного покарання, ВАКС застосував спеціальну конфіскацію до 1,2 млн євро та 1,4 млн доларів, розміщених на банківських рахунках у Швейцарії. Також конфіскації підлягає будинок, оформлений на третю особу.

Обидва засуджені переховуються від правосуддя, тому справу розглядали за процедурою спеціального судового провадження in absentia — без присутності обвинувачених.

До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Вирок набере законної сили через 30 днів після проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що раніше Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Тепер він може пересуватися всією територією України без окремого дозволу судді, прокурора чи детектива.