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На Прикарпатті п'яту добу тривають пошуки 32-річного жителя Дніпра, який заблукав у горах поблизу озера Несамовите 13 листопада. Рятувальники обстежили десятки гектарів лісу та понад 78 кілометрів гірських маршрутів

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Від початку пошуково-рятувальної операції гірські рятувальники обстежили 61 гектар лісової місцевості та пройшли 78,7 кілометра гірськими стежками й лісовими дорогами.

Крім того, за допомогою безпілотника з повітря оглянули ще 18 кілометрів території. Наразі пошуки чоловіка продовжуються.

У ДСНС закликають туристів відповідально готуватися до походів у гори. Перед виходом необхідно перевіряти прогноз погоди, обирати маршрути відповідно до фізичної підготовки та повідомляти близьким про напрямок руху й орієнтовний час повернення.

Також рятувальники радять заздалегідь встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах". За його допомогою можна звернутися по допомогу та передати свої координати.

У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині рятувальники розшукують 31-річного жителя Дніпра, який заблукав під час сходження до озера Несамовите.