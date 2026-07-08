Ворог атакував АЗС у Краматорську: спалахнула пожежа

Фото: ДСНС

Російський безпілотник вдень 8 липня вдарив по автозаправній станції у Краматорську Донецької області, виникла пожежа

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, передає RegioNews .

Російські війська не припиняють атакувати цивільну інфраструктуру Донеччини. Сьогодні російський FPV-дрон вкотре завдав удару по одній із автозаправних станцій Краматорська.

Унаслідок влучання виникла пожежа паливороздавальної колонки.

Рятувальники оперативно прибули на місце події і ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню.

Загиблих і постраждалих немає, підкреслили у ДСНС.

Нагадаємо, що у Херсонській області впродовж 8 липня внаслідок російських атак три людини загинули, 12 осіб зазнали травм.