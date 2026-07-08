Ворог атакував АЗС у Краматорську: спалахнула пожежа
Російський безпілотник вдень 8 липня вдарив по автозаправній станції у Краматорську Донецької області, виникла пожежа
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, передає RegioNews.
Російські війська не припиняють атакувати цивільну інфраструктуру Донеччини. Сьогодні російський FPV-дрон вкотре завдав удару по одній із автозаправних станцій Краматорська.
Унаслідок влучання виникла пожежа паливороздавальної колонки.
Рятувальники оперативно прибули на місце події і ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню.
Загиблих і постраждалих немає, підкреслили у ДСНС.
Нагадаємо, що у Херсонській області впродовж 8 липня внаслідок російських атак три людини загинули, 12 осіб зазнали травм.
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