Фото: поліція

Водію автомобіля BMW, який влаштував масштабну аварію у Подільському районі столиці, повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Встановлено, що у 21-річного молодика взагалі немає водійського посвідчення, за що він уже двічі притягався до адміністративної відповідальності.

На момент ДТП водій був тверезий, що підтвердив прилад "Драгер". Внаслідок аварії він отримав закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітини.

Надавати будь-які свідчення правоохоронцям молодик відмовився. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, аварія сталася вранці 30 червня на вулиці Івана Виговського. Водій BMW під час руху в межах першої смуги почав перелаштовуватися в сусідню та здійснив зіткнення з Mercedes-Benz, а також із задньою частиною Daewoo Lanos. Після цього автомобіль молодика вилетів на зустрічну смугу, де врізався в Hyundai Sonata та КІА Magentis. Внаслідок зіткнення 51-річна водійка Hyundai загинула на місці. Травми також отримала пасажирка BMW.