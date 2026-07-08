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08 липня 2026, 21:58

Масований терор Дніпропетровщини: майже 30 атак, четверо поранених та пошкоджені підприємства

08 липня 2026, 21:58
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські війська упродовж дня майже 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровської області, пошкоджені два підприємства, постраждали четверо людей

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пеердає RegioNews.

За його словами, у Дніпровському районі ворог бив по Слобожанській і Миколаївській громадах. Пошкоджені логістичне і сількосподарське підприємства.

Постраждав 35-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені гімназія, амбулаторія, адмінбудівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автомобілі.

Поранення дістали 55-річний чоловік і 59-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни били по Миколаївській громаді.

За уточненою інформацією, через ранкову атаку в Павлограді постраждала 69-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у Херсонській області впродовж 8 липня внаслідок російських атак три людини загинули, 12 осіб зазнали травм.

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