Росіяни суттєво пошкодили два енергооб’єкти ДТЕК в Одесі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 13 січня ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.

Руйнування значні, відновлення потребує часу.

"Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", – зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня російські військові здійснили дві хвилі дронових атак на Одесу. У центральній частині міста пошкоджені житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.