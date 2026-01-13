Фото: ДСНС

Російські окупанти 13 січня вдарили дроном типу "Герань" по приватному будинку в Бахмацькій громаді на Чернігівщині

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Загарбники атакували житло о пів на шосту ранку. Внаслідок удару пошкоджена домівка та автівка, загорілася господарча споруда.

Дістали поранення 88-річна жінка і 62-річний чоловік. Наразі вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня РФ атакувала Україну 18 балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, 7-ма ракетами Іскандер-К, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Удари "балістикою" ворог завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.