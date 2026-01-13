Росіяни атакували Київщину: наслідки є у трьох районах
Вночі 13 січня ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на столичний регіон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.
Внаслідок обстрілів є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.
У Броварському районі пошкоджені три приватних будинки та автомобіль. На Фастівщині знищена господарча будівля. Рятувальники ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях.
У Вишгородському районі пошкоджень зазнав житловий будинок. Виникла пожежа, ї ліквідували вогнеборці.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
На місцях подій працюють правоохоронці.
Нагадаємо, у ніч на 13 січня РФ атакувала Україну 18 балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, 7-ма ракетами Іскандер-К, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Удари "балістикою" ворог завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.