Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Внаслідок обстрілів є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.

У Броварському районі пошкоджені три приватних будинки та автомобіль. На Фастівщині знищена господарча будівля. Рятувальники ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях.

У Вишгородському районі пошкоджень зазнав житловий будинок. Виникла пожежа, ї ліквідували вогнеборці.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

На місцях подій працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня РФ атакувала Україну 18 балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, 7-ма ракетами Іскандер-К, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Удари "балістикою" ворог завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.