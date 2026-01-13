09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
07:50  13 січня
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
13 січня 2026, 09:56

Росіяни атакували Київщину: наслідки є у трьох районах

13 січня 2026, 09:56
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вночі 13 січня ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на столичний регіон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Внаслідок обстрілів є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об’єктах.

У Броварському районі пошкоджені три приватних будинки та автомобіль. На Фастівщині знищена господарча будівля. Рятувальники ліквідували пожежі в господарчій та тимчасовій будівлях.

У Вишгородському районі пошкоджень зазнав житловий будинок. Виникла пожежа, ї ліквідували вогнеборці.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

На місцях подій працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня РФ атакувала Україну 18 балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, 7-ма ракетами Іскандер-К, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Удари "балістикою" ворог завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли Київська область наслідки
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Через обстріли без світла залишаються Київ і низка областей – Міненерго
13 січня 2026, 11:11
Парижський саміт "Коаліції охочих": що очікувати Україні від гарантій безпеки
13 січня 2026, 10:56
Понад 5,8 млн грн хабарів: у трьох регіонах викрили канали незаконного виїзду за кордон
13 січня 2026, 10:52
Росіяни суттєво пошкодили два енергооб’єкти ДТЕК в Одесі
13 січня 2026, 10:40
$14 тисяч за втечу з України: на Тернопільщині затримали організатора
13 січня 2026, 10:38
Ворожий дрон "Герань" поцілив по будинку на Чернігівщині: двоє поранених
13 січня 2026, 10:20
З другої спроби: Комітет Ради підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ
13 січня 2026, 10:04
Масована атака: ППО знищила 7 російських ракет та 247 безпілотників
13 січня 2026, 09:47
Війська РФ вночі вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини
13 січня 2026, 09:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »