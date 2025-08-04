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04 серпня 2025, 14:20

На Буковині чоловік два роки утримував нелегальний гральний заклад: вирок суду

04 серпня 2025, 14:20
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фото: БЕБ
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У Чернівецькій області суд виніс вирок місцевому жителю, якого звинуватили в організації підпільного грального закладу

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік упродовж двох років без необхідних ліцензій забезпечував роботу приміщення, де клієнти отримували доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.

Доступ до грального залу мали лише перевірені відвідувачі. Оплата за участь у іграх здійснювалась готівкою або через банківську картку організатора. Щоб приховати походження коштів, чоловік переводив їх в електронну валюту, після чого знімав готівку і використовував на власні потреби.

Суд визнав його винним та призначив три роки позбавлення волі з додатковою забороною на діяльність у сфері азартних ігор протягом трьох років. Також на організатора наклали штраф у розмірі 680 тисяч гривень. Водночас від відбування основного покарання його звільнили, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Раніше у Києві правоохоронці викрили підпільний онлайн-майданчик, який діяв під прикриттям телестудії та стрімінгової платформи. За даними слідства, приміщення нібито використовували для створення медіаконтенту, однак фактично воно слугувало для проведення азартних ігор у режимі онлайн.

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