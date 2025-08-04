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До суду скерували обвинувальний акт щодо заступниці керівника банківського департаменту, яку обвинувачують у приховуванні злочину з незаконним виведенням 20 млн доларів з рахунку державної нафтопереробної компанії

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора .

У перший день повномасштабного вторгнення РФ група осіб на чолі з членом наглядової ради "Укртатнафти", використавши підроблений контракт на постачання сирої нафти і фіктивні рахунки на оплату, незаконно переказала цю суму на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії.

Співучасницею злочину стала посадовиця комерційного банку, яка внесла неправдиві дані до копії підробленого контракту та знищила оригінали документів, щоб приховати незаконну транзакцію.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, раніше іншим учасникам цієї оборудки вже повідомили про підозру. Вони переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.

Нагадаємо, підозру заступниці начальника департаменту одного з комерційних банків, яка сприяла виведенню коштів ПАТ "Укртатнафта", Бюро економічної безпеки оголосило у березні цього року.