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03 липня 2025, 03:40

На Буковині чоловік наловив риби та раків на майже півмільйона гривень

03 липня 2025, 03:40
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Фото: Нацполіція
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На Буковині чоловіка будуть судити через незаконний вилов риби. Йому може загрожувати позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

У Чернігівській області будуть судити чоловіка, який ловив рибу та раків забороненими знаряддями. Обвинувальний акт вже відправили до суду.

Це порушення карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Чоловік порушив закон на початку року. Тоді житель Буковини незаконно ловив рибу. З сітками він виловив майже 130 раків та 16 рибин різних видів з басейну річки Дністер. За даними правоохоронців, він завдав збитків на понад 460 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який незаконно ловив раків під час нересту. Слід зазначити, що в цей період заборонено рибальство, а також ловля раків.

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