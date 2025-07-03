Фото: Нацполиция

На Буковине мужчину будут судить из-за незаконного лова рыбы. Ему может грозить лишение свободы

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В Черниговской области будут судить мужчину, который ловил рыбу и раков запрещенными орудиями. Обвинительный акт уже был направлен в суд.

Это нарушение карается штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Мужчина нарушил закон в начале года. Тогда житель Буковины незаконно ловил рыбу. С сетками он выловил почти 130 раков и 16 рыб разных видов из бассейна реки Днестр. По данным правоохранителей, он нанес ущерб более чем на 460 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали мужчину, который незаконно ловил раков во время нереста. Следует отметить, что в этот период запрещено рыболовство, а также лов раков.