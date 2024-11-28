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До суду переданий обвинувальний акт стосовно жителя села Веренчанка Чернівецького району за спробу вбивства колишньої дружини та тещі

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Так, 8 вересня цього року, пʼяний 65-річний чоловік облив бензином та підпалив двері і фасад будинку колишньої тещі та цивільної дружини. Після скоєного – втік з місця злочину.

На момент загоряння жінки були в будинку. На щастя, їм вдалося самостійно ліквідувати пожежу.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині засудили чоловіка, який вбив батька, підірвавши бойову гранату.