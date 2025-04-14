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У ЗМІ почали казати про ймовірне вбивство головного лікаря в ТЦК у Луцьку. Проте правоохоронці зробили важливу заяву і розповіли, як все було насправді

Про це повідомляє поліція Волинської області, передає RegioNews.

Правоохоронці розповіли про попередній результат розтину тіла голови військово-лікарняної комісії Луцького ТЦК. Результати показали, що це була природна смерть.

У поліції звернули увагу, що в сюжеті одного з місцевих ЗМІ з посиланням на власні джерела журналісти припустили, що це було вбивство. Проте насправді це не відповідає дійсності. До того ж, відомості за фактом внесено до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "природна смерть". Попередньо, лікар помер від гострого інфаркту міокарда.

Нагадаємо, що вранці 11 квітня стало відомо про смерть головного лікаря ВЛК у Луцькому ТЦК. Тоді розповідали, що він лишився увечері на роботі для внесення даних, що було звичним через значне навантаження. Вже згодом його тіло знайшла прибиральниця в його кабінеті.