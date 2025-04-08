В елітному ЖК Києва горіло авто: поліція знайшла винуватця
Правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив авто. Це сталось на паркінгу одного з ЖК
Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який підпалив Mercedes-Benz у паркінгу елітного житлового комплексу в Печерському районі столиці. Як з'ясувалось, він приїхав туди заздалегідь з підготовленою каністрою бензину.
Згодом чоловік облив бензином машину 40-річної жінки, підпалив та втік. Правоохоронцям вдалось затримати його в той самий день. Зараз поліція з'ясовує його мотики. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Києві чоловік підпалив автомобіль біля станції метро "Олімпійська". Правоохоронці його затримали.
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