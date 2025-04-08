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08 квітня 2025, 18:55

В елітному ЖК Києва горіло авто: поліція знайшла винуватця

08 квітня 2025, 18:55
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив авто. Це сталось на паркінгу одного з ЖК

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який підпалив Mercedes-Benz у паркінгу елітного житлового комплексу в Печерському районі столиці. Як з'ясувалось, він приїхав туди заздалегідь з підготовленою каністрою бензину.

Згодом чоловік облив бензином машину 40-річної жінки, підпалив та втік. Правоохоронцям вдалось затримати його в той самий день. Зараз поліція з'ясовує його мотики. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік підпалив автомобіль біля станції метро "Олімпійська". Правоохоронці його затримали.

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