Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив авто. Це сталось на паркінгу одного з ЖК

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який підпалив Mercedes-Benz у паркінгу елітного житлового комплексу в Печерському районі столиці. Як з'ясувалось, він приїхав туди заздалегідь з підготовленою каністрою бензину.

Згодом чоловік облив бензином машину 40-річної жінки, підпалив та втік. Правоохоронцям вдалось затримати його в той самий день. Зараз поліція з'ясовує його мотики. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік підпалив автомобіль біля станції метро "Олімпійська". Правоохоронці його затримали.