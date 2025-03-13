На Буковине пограничники задержали женщину, пытавшуюся вывезти за границу наркосодержащие медпрепараты

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В ночь на 13 марта в автомобильный пункт пропуска "Дяковцы" прибыл грузопассажирский микроавтобус марки "Мерседес", направлявшийся на выезд из Украины.

В ходе осмотра транспортного средства пограничники обнаружили в багажном отделении несколько коробок с ампулами и таблетками.

"В частности один из препаратов – "Tramadol" – содержит наркотические вещества, которые запрещены к перемещению через государственную границу", - говорится в сообщении.

В общей сложности у 32-летней жительницы Черновицкой области было изъято 5730 таблеток и 1700 ампул сильнодействующих лекарственных средств, которые она должна была доставить в Италию.

Женщина будет привлечена к уголовной ответственности.

Напомним, на Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося выехать за границу по фальшивым документам.