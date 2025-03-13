На Буковине пограничники задержали женщину, пытавшуюся вывезти за границу наркосодержащие медпрепараты
Пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку незаконного перемещения партии сильнодействующих медпрепаратов с содержанием наркотических веществ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
В ночь на 13 марта в автомобильный пункт пропуска "Дяковцы" прибыл грузопассажирский микроавтобус марки "Мерседес", направлявшийся на выезд из Украины.
В ходе осмотра транспортного средства пограничники обнаружили в багажном отделении несколько коробок с ампулами и таблетками.
"В частности один из препаратов – "Tramadol" – содержит наркотические вещества, которые запрещены к перемещению через государственную границу", - говорится в сообщении.
В общей сложности у 32-летней жительницы Черновицкой области было изъято 5730 таблеток и 1700 ампул сильнодействующих лекарственных средств, которые она должна была доставить в Италию.
Женщина будет привлечена к уголовной ответственности.
Напомним, на Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося выехать за границу по фальшивым документам.