До Чернівецького музею передали колекцію артефактів, вилучених у контрабандистів

фото: Чернівецька ОВА

Чернівецькому обласному краєзнавчому музею передали колекцію із 34 старовинних предметів, які митники вилучали у контрабандистів

Про це повідомила Чернівецька ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, серед нових надходжень – монети Римської імперії, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а також Німецької та Британської імперій.

Окрім цього, колекцію доповнили археологічні знахідки, що охоплюють період від епохи бронзи до Середньовіччя.

Після детального вивчення та опису всі предмети будуть представлені в експозиційних залах музею, де їх зможуть побачити відвідувачі.

Нагадаємо, на Волині прикордонники спільно з митниками зупинили спробу вивезення з України старовинної скрипки Gaetano Guadagnini, що може мати історичну та культурну цінність.