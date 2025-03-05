В Черновицкий музей передали коллекцию артефактов, изъятых у контрабандистов

фото: Черновицкая ОВА

Черновицкому областному краеведческому музею передали коллекцию из 34 старинных предметов, которые таможенники изымали у контрабандистов

Об этом сообщила Черновицкая ОВА, передает RegioNews.

Среди новых поступлений – монеты Римской империи, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, а также Германской и Британской империй.

Кроме того, коллекцию дополнили археологические находки, охватывающие период от эпохи бронзы до Средневековья.

После подробного изучения и описания все предметы будут представлены в экспозиционных залах музея, где их смогут увидеть посетители.

Напомним, на Волыни пограничники совместно с таможенниками остановили попытку вывоза из Украины старинной скрипки Gaetano Guadagnini, что может иметь историческую и культурную ценность.