фото: ГПСУ

Поздно вечером 27 февраля житель Винницкой области хотел вывезти в Молдову старинный каменный топор. Водителя грузовика остановили в пункте пропуска "Мамалыга"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"При осмотре автомобиля пограничники Черновицкого отряда на спальном месте водителя в коробке обнаружили 4 монеты, датированные началом прошлого века и каменный топор, которому, скорее всего, не одна тысяча лет", — говорится в сообщении.

Данные предметы могут быть культурной и исторической ценностью. Находки были изъяты для проведения экспертизы.

В отношении мужчины 1956 года рождения был составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, ранее из-за Одесщины из Украины хотели вывезти старинные радиоприемники.