На Буковине чиновники покрывали контрабанду и нанесли государству ущерб на 42 млн грн

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В Черновицкой области будут судить трех должностных лиц, которые покрывали контрабанду электронных сигарет, чем нанесли государству ущерб на 42 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

"Работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Черновицкой таможни и правоохранителя из Буковины, которые были участниками масштабной схемы контрабанды электронных сигарет из Румынии. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, фигуранты, при исполнении служебных обязанностей, "закрывали глаза" на грузовики, заезжавшие с подакцизным товаром.

В ДБР установили, что таким образом на украинский рынок попало около 170 тыс. единиц товара, из-за чего госбюджет недополучил 41 млн 730 тыс. гривен.

Дело передано в суд.

Как сообщалось, в Одесской области чиновник присвоил 2,3 млн грн по выплате пропавшим без вести военным.