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31 січня 2025, 11:42

Громада на Буковині перейшла до ПЦУ: московська церква звернулася до поліції та уряду США

31 січня 2025, 11:42
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фото: facebook.com/bukpcu
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Поліція Чернівецької області перевіряє інформацію щодо ймовірних порушень проведення зборів про перехід з УПЦ МП до ПЦУ у селі Підзахаричі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області, передає RegioNews із посиланням на "Суспільне".

У поліції розповіли, що отримали звернення щодо імовірних порушень під час зборів релігійної громади у Підзахаричах від одного з представників УПЦ МП.

Як повідомили раніше у Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ, збори у селі Підзахаричі відбулися за участю 65 місцевих жителів 26 січня. 61 з присутніх проголосував за вихід з УПЦ МП.

Парафіяни Свято-Василівського храму УПЦ МП села Підзахаричі також звернулися до уряду США, зокрема до віцепрезидента Джей Ді Венса. Вони назвали збори, на яких було ухвалено рішення про вихід з УПЦ МП, "фальшивими". Також у зверненні заявляють, ніби "готується штурм храму".

Віряни скаржаться на бездіяльність поліції, тому парафія звертається до уряду США, а саме до віцепрезидента США Джей Ді Венса, з проханням звернути увагу до ситуації.

Нагадаємо, соціологічні дослідження свідчать, що кількість людей, які відносять себе до вірян Української православної церкви Московського патріархату УПЦ (МП), протягом останніх трьох років стабільно знижується. Станом на сьогодні до УПЦ МП відносять себе 5,5% українців.

Буковина релігія церква УПЦ МП пцу Чернівецька область
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