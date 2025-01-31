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31 января 2025, 11:42

Община на Буковине перешла в ПЦУ: московская церковь обратилась к полиции и правительству США

31 января 2025, 11:42
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фото: facebook.com/bukpcu
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Полиция Черновицкой области проверяет информацию о возможных нарушениях проведения собрания о переходе с УПЦ МП в ПЦУ в селе Подзахаричи.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

В полиции рассказали, что получили обращение по поводу возможных нарушений во время собрания религиозной общины в Подзахаричах от одного из представителей УПЦ МП.

Как сообщили ранее в Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ, собрание в селе Подзахаричи состоялось с участием 65 местных жителей 26 января. 61 из присутствующих проголосовали за выход из УПЦ МП.

Прихожане Свято-Василовского храма УПЦ МП села Подзахаричи также обратились к правительству США, в частности, к вице-президенту Джей Ди Венсу. Они назвали собрание, на котором было принято решение о выходе из УПЦ МП, "фальшивым". Также в обращении заявляют, что "готовится штурм храма".

Верующие жалуются на бездействие полиции, поэтому приход обращается к правительству США, а именно к вице-президенту США Джей Ди Венсу, с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Напомним, социологические исследования свидетельствуют, что количество людей, относящих себя к верующим Украинской православной церкви Московского патриархата УПЦ (МП), за последние три года стабильно снижается. По состоянию на сегодняшний день к УПЦ МП относят себя 5,5% украинцев.

Буковина религия церковь УПЦ МП пцу Черновицкая область
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