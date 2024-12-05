фото: прокуратура

Правоохоронці ліквідували у Луцьку підпільний цех з виготовлення фальсифікованих агрохімікатів

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Ділки налагодили в гаражі незаконне виробництво пестицидів, гербіцидів і засобів захисту рослин. Готову продукцію розфасовували у тару з маркуванням відомих українських торговельних марок та продавали оптом на території України.

Внаслідок такого "бізнесу" правовласнику завдано близько мільйона гривень шкоди.

Під час обшуків у підпільному цеху і за місцем проживання фігурантів вилучили понад 15 тисяч флаконів рідин різних маркувань й об’ємів, обладнання для виробництва хімікатів, понад 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів, які, ймовірно, отримані від протиправної діяльності.

Вартість вилученої сировини та готової продукції – близько 5 млн грн. На все вилучене накладено арешт.

Встановлюються усі причетні до незаконної оборудки.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці вилучили майже 3 тисячі літрів підробного "брендового" алкоголю.