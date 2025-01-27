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ДТП произошло 26 января в Красноильске Черновицкого района. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Audi A4 не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

От полученных травм 35-летний водитель погиб. "Скорая" госпитализировала 36-летнего пострадавшего пассажира.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Автомобиль поместили на арестплощадку.

Напомним, 26 января на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Погибли четыре человека.