10 років за ДТП: на Буковині п'яна водійка на смерть збила чоловіка та втекла з місця ДТП

У Чернівецькій області жінка, яка у нетверезому стані скоїла дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) із смертельним наслідком та поїхала з місця події, постане перед судом

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

Як інформує обласний відділ поліції, трагедія сталася 28 липня поточного року у селі Оршівці Чернівецького району. Правоохоронці встановили, що 30-річна жінка, керуючи автомобілем Skoda Octavia у стані алкогольного сп’яніння, збила 55-річного односельця, який їхав на велосипеді, обладнаному світлоповертальними елементами.

Після аварії жінка не переконалася чи потребує чоловік допомоги, не викликала медиків, а відразу поїхала з місця події, залишивши потерпілого у небезпеці.

За інформацією правоохоронців, велосипедист отримав численні тілесні ушкодження та помер на місці події. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть чоловіка настала від численних травм, отриманих внаслідок ДТП.

При цьому, повертаючись до місця наїзду на велосипедиста, через деякий час, жінка вчинила ще одну ДТП без потерпілих. За цим фактом відносно неї поліцейські склали адміністративні матеріали. Крім того, увесь час в салоні автомобіля перебувала її малолітня дитина.

На цей момент поліцейські завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно водійки до суду. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, суд у Чернівецькій області виніс вирок чинному депутату Сокирянської міської ради, який навесні цього року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, влаштував смертельну ДТП та втік з місця аварії. У тій аварії загинула жінка, яка рухалася назустріч автомобілю на велосипеді, на якому були елементи, що відбивають світло.

У ході судового розгляду з'ясувалося, що депутат на утриманні має двох малолітніх дітей та матір з інвалідністю ІІ групи. Взявши це до відома, суд призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 289 тисяч грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на 5 років.